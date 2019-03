Vecinos de Pucté rechazan vivir junto a una fosa común

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Cadáveres del norte y sur del estado que no fueron identificados por sus familiares, tendrán como última morada la comunidad de Pucté, donde las autoridades construyen una fosa común.

Según los datos recabados en el ejido, el presidente del comisariado ejidal, Guillermo González Valencia, cedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un predio de 20 por 20 metros, para que sea utilizado como fosa común, donde esta semana se espera que lleguen al menos 10 cuerpos, provenientes de Cancún y que nunca fueron identificados.

El sitio está a dos kilómetros de la comunidad, en un terreno aledaño al cementerio, y a más de 65 kilómetros de Chetumal.

Aunque en el lugar permanece gente trabajando en una zanja de al menos cuatro metros de ancho por 20 de largo y tres de profundidad, se limpió un área más grande, porque supuestamente se realizará un evento protocolario con autoridades de la Fiscalía, donde un notario dará fe del paradero de los cuerpos.

La fosa se ubica en un predio de 20 por 20 metros junto al camposanto que, a decir de los habitantes, fue donado por el Comisariado ejidal a la Fiscalía General del Estado.

Los trabajadores señalaron que la obra es financiada por la FGE, pero con mano de obra de los mismos habitantes.

Aunque este medio informativo, solicitó información a González Valencia, éste se negó a dar cualquier tipo de información.

La situación ha causado indignación a la comunidad, porque se rumora que serían por lo menos 300 cuerpos los que serían enterrados en ese lugar.

Habitantes se reunieron en el cementerio para crear una comisión

y tratar el tema con el comisario. (Daniel Tejada/SIPSE)

“Ahora resulta que nuestra comunidad en la que crecimos, formamos una familia y hemos participado activamente en su desarrollo, se va convertir en el patio trasero de la zona norte y esto por no decir en el basurero para sepultar, según dicen voces del pueblo a 600 cadáveres que no han sido reclamados al ser víctimas de la delincuencia organizada”, señaló Cándido Solís Torres, ex comisariado.

Durante la tarde de ayer, un grupo de habitantes se reunió en las instalaciones del cementerio y determinó crear una comisión conformada por Candido Solís Torres, Manuel Tec Rejón, Gilberto Pérez Méndez, Mariano Isidro Gómez Navarrete y José Isabel López Villa, para tratar el tema con el comisariado ejidal.

Se espera que hoy a las ocho de la mañana se realice una junta en la Casa Ejidal, en donde se propondrá suspender la obra y en su caso autorizar sólo espacio para 10 cuerpos. Hasta la tarde de ayer, la Fiscalía no había emitido información oficial sobre la obra.