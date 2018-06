‘Tientan’ a ex choferes de Uber para acarrear votantes

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Tanque lleno y mil pesos; y horario de siete de la mañana a seis de la tarde, es la oferta que recibieron ex socios conductores de la plataforma digital Uber, para trasladar a personas el próximo 1 de julio en el marco de las elecciones.

Dicha propuesta es únicamente para quienes tengan automóvil, la condición que se puso es mandar fotografía del vehículo y las placas, para tenerlos en una base de datos, pero hasta ahora no se ha especificado para qué partido político trabajarán, únicamente hicieron el proceso de reclutamiento.

Los socios recibieron un mensaje en el que se hace la invitación a 40 ex socios de la plataforma para trabajar el próximo 1 de julio; pueden participar únicamente aquellos que cuenten con auto propio, los que son conocidos como “drivers”, no pueden participar, según la explicación de un ex conductor.

La invitación fue difundida a través de grupos de “WhatsApp”, los socios interesados cuestionaron el partido político al que iban a beneficiar con el movimiento de gente, sin que el organizador de estos conductores especificara, la única respuesta que dio, fue que la propuesta estaba en la mesa y dependía de los ex socios aceptarla o dejarla.

Esta semana el encargado de difundir la información con los “drivers”, recibirá las fotos de placas y vehículos de los que participarán, y para la siguiente semana, entregará la lista donde están las personas a las que les proporcionarán combustible (un tanque lleno), y los mil pesos al finalizar la jornada electoral.

Los traslados de personas para votar en jornadas electorales pasadas estuvieron a cargo de los taxistas, quienes llevaban y traían a las personas a las casillas, en caso de que no estuvieran en la que presuntamente les tocaba, los trasladaban hasta donde les indicaban las y los jefes de colonia.

Sin que los ex colaboradores de Uber tengan el dato preciso, lo único que saben es que para evitar conflictos con los taxistas, no los dejarán en un punto fijo, y tampoco llenarán de personas las unidades, según la información proporcionada por uno de los ex-socios.