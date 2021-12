Experto recomienda máximo 15 personas en las fiestas de Navidad

La pandemia de COVID-19 no se ha superado, por lo tanto, experto recomienda que las fiestas de Navidad en Cancún deben ser de máximo 15 personas.

Esto pese al avance en la vacunación y la aprobación de medicamentos contra la Covid-19, por lo tanto, la población deberá seguir cuidándose al menos durante todo el 2022.

José Luis Pinacho Velázquez, ex presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, indicó que para evitar que se creen más mutación del virus, la ciudadanía tiene que mantener las medidas de higiene y sana distancia, así como mantener el ritmo de vacunación, sobre todo las personas de la tercera edad, así como embarazadas y personal médico.