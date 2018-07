Radio Ayuntamiento no se perderá: regidor

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- A 15 días de que terminara la prórroga que pidió el gobierno de Benito Juárez al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conformar la Junta de Gobierno y el Consejo Ciudadano de Radio Cultural Ayuntamiento (RCA), con el fin de que se descentralice de la administración pública; la sindicatura municipal cumplió con la entrega de documentación la semana pasada ante el IFT, afirmó el regidor de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quien también forma parte de la junta de Gobierno de RCA, Julián Ramírez Florescano.

Resaltó que la concesión no se perderá y la documentación que pedía el IFT ya fue entregada, ahora sólo están en la espera de que el Instituto les responda para avalar la información que pidieron y entonces trabajar con la descentralización de la radio, que implica tener un proyecto para que pueda obtener sus propios recursos y mejorar su programación, “RCA debe ser una emisora que transmita programas culturales y el Consejo Ciudadano debe vigilar esta parte”.

También te puede interesar: Radio Ayuntamiento, desaprovechado por autoridades

Desde marzo pasado el cabildo anunció la descentralización de RCA y en sesión se anunció la conformación de la Junta de Gobierno y la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano. La primera está organizada con cinco regidores y los coordinadores académicos de las universidades La Salle y Anáhuac.

Sin embargo las autoridades municipales dejaron pasar el tiempo porque en mayo no estaba conformado el Consejo Ciudadano pese a que se publicó la convocatoria en tiempo y forma, además de que dos regidores de la Junta de Gobierno no firmaron algunas actas porque no se cumplía con el Reglamento Municipal Interno, ante este atraso el ayuntamiento pidió una prórroga de 20 días al IFT.

El 23 de julio, el secretario del ayuntamiento, Guillermo Brahms, declaró que los trámites estaban conformados y personal de la sindicatura viajó a la Ciudad de México a entregar la documentación ante el IFT porque la fecha límite vence el 8 de agosto.