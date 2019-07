Ordenan actividades en la Laguna de Bacalar

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- A cuatro años de su autorización, la Capitanía de Puertos dictó varias medidas previstas en las Reglas de Operación en la Laguna de Bacalar, para establecer orden en la navegación y número de embarcaciones.

Álvaro Flores Parra, Capitán de Puerto, mediante el oficio número 231/19, se dirigió a los prestadores de servicios náuticos de Bacalar, Laguna Milagros Huay Pix, Laguna de Xul-Há, Bahía de Chetumal, Calderitas y Río Hondo, para recordarles que deben utilizar embarcaciones que no estén registradas ante la Secretaría de Marina para prestar servicios de turismo náutico, entre otras medidas.

En las recomendaciones pide que los prestadores de servicios náuticos tengan actualizada la bitácora de arribos y zarpes los primeros cinco días de cada mes, cuyo incumplimiento es motivo de revocación de permiso.

Pidió que eviten utilizar los servicios en sus embarcaciones de personal que no esté acreditado para ejercer esas labores, antes de contratarlos deberán verificar que cuenten con libro clase C, credencial tipo plastificada clase C, o tarjetón de Laguna, no emplear menores de edad, entre otras medidas.

Aunque no hace alusión a sanciones en caso de incumplimiento, en el punto cinco, pidió evitar subir exceso de pasaje en sus embarcaciones, sólo lo que se tiene autorizado en los certificados de seguridad, evitar ingresar en zonas o áreas de bañistas, evitar que se ingiera bebidas alcohólicas durante el recorrido turístico y evitar que por ningún motivo deberán permitir que las personas desciendan de sus embarcaciones mientras dure el recorrido.

De manera específica, recomendó el uso de los chalecos como obligatorio para todos, pasajeros y tripulación, así como evitar bajar pasaje en las zonas de los cenotes y alrededores.

Las Reglas de Operación de la Laguna de Bacalar fueron autorizadas en diciembre del año 2015, por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a solicitud de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), con la intención de regular la navegación, cuidado y preservación del cuerpo lagunar, pero no se había aplicado, lo que motivaba desorden, de acuerdo con los mismos lancheros organizados.