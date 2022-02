“Extrañaré trabajar con maravillosas personas de la Embajada”, con estas palabras y posteando una imagen totalente en color negro, Armina Wolpert, la Cónsul Honorario de Rusia en Quintana Roo (México) anunció su renuncia al cargo por no poder representar a su país sin compartir los principios y valores de su gobierno.

Durante la mañana de este jueves, Armina Wolpert anunció la decisión de renunciar al cargo, esto a consecuencia de los recientes actos del país de Rusia contra Ucrania.

Usando el hashtag en Twitter #UcraniaBajoAtaque, la ahora ex titular del consulado redireccionó a todas las imágenes de la crisis que se vive en dicho país europeo.

Anoche decidí renunciar al cargo de Cónsul Honorario de Rusia en Quintana Roo por no poder representar el pais sin compartir los principios y valores de su gobierno. Extrañaré trabajar con maravillosas personas de la Embajada. #UcraniaBajoAtaque pic.twitter.com/sOgrHn5c3Q

Durante la madrugada del jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que comenzará una operación militar en el país antes mencionado, asegurando que su objetivo es proteger a civiles. Además, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad.

Putin advirtió a otras naciones que cualquier intento de interferir con las acciones rusas resultará en “consecuencias que nunca antes han visto”.

El pasado 14 de febrero, la cónsul dio a conocer a través de su redes sociales que su cuenta de telegram había sido haqueada y que había sido víctima de robo de información.

Además aprovechó el sarcasmo para criticar el bajo nivel de seguridad de la plataforma de mensajería.

“Se dice que Telegram es el comunicador más seguro. Me lo haquearon en forma espantosa, sacaron información confidencial pero el colmo es que no hay ningún servicio de parte de Telegram”.

Advertencia! Se dice que @telegram es el comunicador más seguro. Me lo haquearon en forma espantosa, sacaron información confidencial pero el colmo es que no hay ningún servicio de parte de @telegram . Les escribí ya dos cartas solicitando el apoyo y nada. Sigo sin comunicación

En el mensaje vía Tiwtter, Armina Wolpert menciona que intentó comunicarse con el servicio de soporte de la empresa, además envió dos cartas solicitando el apoyo, sin recibir respuesta alguna.

Armina Wolpert es propietaria de la agencia de viajes Arminas Travel , especializada en el mercado ruso. Entre sus otras funciones se destaca su labor como Cónsul Honorario de la Federación de Rusia en el estado de Quintana Roo. Además de ser CEO en México Link Travel.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno mexicano seguirá conduciendo la no intervención ante la crisis que se está presentando entre Rusia y Ucrania, asimismo dio a conocer las medidas para evitar afectaciones económicas.