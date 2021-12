Reportan estabilidad en contratación de seguros para autos

La demanda de seguros para autos sigue por debajo de 30%, esto luego de que por la pandemia y el confinamiento la gente deja de asegurar su vehículo.

Brenda Hernández Arizpe, vocera de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), explicó que el año pasado, muchos por quedarse en casa, no renovaron su seguro y esto llevó a una baja en este tipo de seguro, sin embargo, ya con la reactivación de nueva cuenta va a la alza, sin embargo no se logra que se tenga un porcentaje mayor, sobre todo porque no se aplica el reglamento de tránsito en el que sea obligatorio el conducir con un seguro.

“Sí tuvimos el año pasado la problemática, sin embargo para este año vemos ya una mayor reactivación, aunque es importante que sepan que el seguro no solo los protege contra un percance o choque, sino también contra alguna situación como lo es la caída de un árbol, un huracán, incluso un robo, en algunos seguros y dependiendo la cobertura, este abarca hasta los robos de autopartes”, así lo mencionó.

El mercado está en recuperación y aunque no será un cierre muy positivo, si hay quienes ya retomaron la compra de los seguros, sin embargo el mercado está consciente de que sigue el tema de una economía familiar difícil, aunque la pandemia enseño que es necesario tener una protección ante cualquier situación, y es ahí donde sigue el llamado, sobre todo a que seán qué hay trajes a la medida.

“Aún tenemos una cultura baja para la contratación de un seguro, y principalmente vemos que quienes compran un auto nuevo aseguran su vehículo pero esto es más bien por la obligación que tienen las agencias, sobre todo aquellos que salen en crédito, pero no hay una buena penetración de esta cobertura”, mencionó.

Al menos en la entidad en seis de cada 10 accidentes no se cuenta con un seguro, lo cual complica la situación, aunque la Amasfac, ve esto también complicado debido a que no han regulado el contar con el seguro de responsabilidad civil, que lleva a que las personas sigan sin cumplir con esta medida que además les da la ventaja de no perder el patrimonio por un accidente.

