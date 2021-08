El parque Lázaro Cárdenas del Río, punto de reunión para la búsqueda de empleo de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, regresó a la actividad luego de un año de pandemia, sin embargo el pago es hasta 50% menor.

Albañiles, electricistas, gente de mantenimiento, narraron que empezó a surgir el empleo, pero es pagado hasta a la mitad de lo que se pagaba hace más de un año. Miguel Ángel Penagos, albañil de Chiapas, narró la situación, pues desde que reabrieron el parque, hace más de 10 meses, la situación no ha sido la misma.

“Mira, lo que pasa es que aquí vienen contratistas en los carros y sí te ofrecen trabajo, pero a un precio mucho menor, por ejemplo, el día ahora lo están pagando a 200 pesos, antes de la pandemia era a 400 o más, ahí si daba”, contó Miguel Ángel, quien no quiso ser fotografiado de frente como muchos de dicho parque por temor a no volver a ser recontratados.

Miguel Ángel contó que las personas que llegan sólo los contratan de palabra y aceptan. No le temen al riesgo de no recibir paga, sino a no tener seguridad social y sufrir un accidente sin servicio médico que les atienda.

“Sí, ha pasado, la otra vez un compañero que se venía a sentar aquí se cayó de una barda de dos metros, se rompió la “pata”, y aquí lo teníamos, pidiendo dinero para que se fuera a su casa, a un pueblo por Mina, en Veracruz, eso es lo que ocurre, quizá pensarán que no van a pagar, sí pagan, poco y hay otros riesgos”, agregó.

El parque Lázaro Cárdenas del Río se encuentra en avenida 30, en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi a la altura de la avenida Colosio, cómo referencia. En dicho sitio a diario se reúnen personas dedicadas a diversos oficios esperando una oportunidad laboral.

Al lugar llegan contratistas, o intermediarios laborales, en camionetas a buscar a personas para realizar ciertos oficios, en muchas ocasiones debido a la necesidad laboral, aceptan un salario menor que el que tradicionalmente pagan las compañías.

También te puede interesar:

Pandemia dejó sin empleo a los jóvenes de Quintana Roo

Chetumal: Reanuda DIF estatal prácticas de actuaciones y diligencias administrativas

Cancún: Denuncian perforación sobre la Laguna Nichupté