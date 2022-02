Retiran espectacular en apoyo a AMLO y revocación de mandato

La asociación civil “Que siga la democracia” negó ser la responsable de la colocación de anuncios espectaculares que promueven la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, trabajadores retiraron uno de los anuncios espectaculares que promovía dicho ejercicio con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ericka Basulto Solís, representante de la asociación en el estado, aseguró que no se ha topado con alguno de estos anuncios, pero aseguró no son los responsables de la colocación de estos anuncios en distintos puntos de Quintana Roo, sobre todo en Cancún, pese a que los espectaculares tienen el nombre de la organización y hasta su sitio web.