Rezagados sufren para vacunarse contra la COVID… y muchos no lo logran

Miles de personas abarrotaron los centros de vacunación contra COVID-19 en Cancún y Playa del Carmen, durante el primer día de jornada para rezagados.

En algunos módulos de Cancún se contabilizaron hasta tres mil ciudadanos esperando ser atendidos antes de las 10 de la mañana, por lo que se solicitó a la Secretaría del Bienestar y a la Guardia Nacional, autorización para pedir más dosis, ya que se había calculado aplicar tres mil 500.

Durante el primer día de atención a rezagados, los centros de vacunación de la Región 94, 96 y el Hospital General de Cancún fueron abarrotados por las miles de personas que buscaban la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Rezagados hacen fila en la Región 96. (Foto: Paola Chiomante)

La gente que esperaba en la fila expresó diferentes motivos para no haberse aplicado el biológico en las fechas correspondientes a su grupo de edad, entre ellas, el haber llegado recientemente al estado, estar de viaje y no haber tenido tiempo por cuestiones de trabajo. “Estaba en Veracruz, soy de allá, ya tenía mi cita, pero me salió una oportunidad de trabajo aquí, entonces me vine para Cancún, por eso tuve que esperar hasta la aplicación de rezagados”, dijo Gerardo.

En la misma situación se encuentra Karla, quien cambió su residencia de la Ciudad de México a Quintana Roo, donde la vacuna para su grupo de edad ya había pasado, por lo que también tuvo que esperar.

Región 94. (Foto: Paola Chiomante)

De acuerdo con algunos voluntarios, varias personas estuvieron haciendo guardias desde las 9 de la noche del lunes, con tal de asegurar ser de los primeros, pero sobre todo, el tener una dosis, ya que algunos externaron que no tuvieron suerte en las jornadas anteriores.

“No nos permitía el trabajo venirnos a vacunar, los horarios no coincidían y cuando teníamos tiempo ya no había vacunas”,

dijeron María y Rafael, cuya empresa no les ha exigido el comprobante de vacunación, pero tampoco les dio la facilidad de acudir a los módulos.

Rezagados intentaron entrar a la fuerza al Hospital General

El centro de vacunación que más afluencia tuvo fue el Hospital General de Cancún, cuyas filas para el registro daban la vuelta a la manzana que ocupa el nosocomio, lo que provocó también problemas de tránsito y estacionamiento con los vecinos.

La masiva afluencia de personas causó que aproximadamente a las 3 de la tarde las vacunas se agotaran, lo que ocasionó molestia en quienes esperaban su turno.

(Foto: Paola Chiomante)

Las autoridades responsables de la vacunación solicitaron la presencia de la policía para calmar los enardecidos ánimos de los inconformes, como Novedades Quintana Roo informó oportunamente.

Debido a la cantidad de gente que quedó sin ser vacunada, aproximadamente a las 6 de la tarde, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Carlos Joaquín anunció que la jornada para rezagados primera y segunda dosis Pfizer de 18 años en adelante se extiende al 21 y 22 de octubre, en Benito Juárez.

#QuintanaRoo | Se registra un altercado por parte de los rezagados que no alcanzaron dosis contra el #COVID en el módulo de vacunación ubicado en el Hospital General de #Cancún. Policías llegaron al lugar para calmar a los inconformes.



(📹 @karimmoises) pic.twitter.com/DWIFr8F50b — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) October 19, 2021

Los puntos de vacunación del jueves y viernes próximo son los mismos de ayer: Región 94, Región 96 y Hospital General, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Rezagados de otros municipios quitan vacuna a gente de Playa del Carmen

Largas filas se registraron durante la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a personas rezagadas sin ninguna dosis en Playa del Carmen; la autoridad lamentó la situación debido a que detectó gente de otros municipios.

Se trata de la vacuna del laboratorio Pfizer, enfocada a personas que no cuentan con alguna dosis, para lo cual se habilitaron dos módulos: el Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur) y el nuevo Palacio Municipal, donde las filas sobrepasaban el kilómetro de extensión, nunca visto en otras jornadas.

Carlos Contreras Mejorada, secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, informó que han detectado gente que no tiene residencia en Solidaridad, lo que ha ocasionado las largas filas.

“Desafortunadamente los ciudadanos, tanto de Cancún, Tulum, Cozumel y otros municipios, están acudiendo tratando de aplicarse la vacuna porque no pudieron ponérsela en sus lugares de origen y creen que pueden ponerla aquí, estas vacunas se contabilizaron conforme al número que se inscribió a la página de ‘Mi Vacuna’, entendemos la desesperación por aplicársela, cuando no se la pusieron en su momento”.

Ni la fuerte lluvia que se registró la mañana de ayer fue motivo para que las personas se dispersaran.

De acuerdo con algunos entrevistados, no pudieron acudir en las pasadas campañas porque no les dieron permisos en sus trabajos o porque habían padecido Covid-19 días antes, no obstante, otros dijeron que por flojera.

Contreras Mejorada informó que son 14 mil las dosis disponibles y adelantó que probablemente no alcancen para las personas registradas.

(Con información de Fernanda Duque / Octavio Martínez)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Se acabaron las vacunas COVID: Rezagados tratan de entrar a la fuerza al Hospital General

Rezagados tienen dos días más para vacunarse contra la COVID

Médicos avalan vacuna COVID a menor de edad… pero no le dan fecha