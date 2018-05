Amenaza maquinaria arenales en Shangri-la

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En plena temporada de desove de la tortuga marina, un grupo de personas introdujo una unidad de maquinaria pesada en la playa Shangri la, tramo del litoral donde a principios del mes detectaron los primeros arribos de quelonios.

Aunque según trabajadores del centro de hospedaje que se encuentra frente a esa parte del litoral, la unidad pertenece a la Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), versión que fue desmentida de manera oficial por la tarde de este viernes por parte de comunicación social del ayuntamiento de Solidaridad.

También te puede interesar: Talan pinos de mar por invadir a especies locales

De acuerdo con el área, la Zofemat será la encargada de emitir una notificación ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por haber realizado esta acción de manera irregular contra quien resulte responsable, también informó que los concesionarios no están autorizados para ocupar este recurso en este periodo.

“Pensamos que era normal meter maquinaria, pero si hay huevos de tortuga, pues entonces no"

Según bañistas que alcanzaron a apreciar, se trató de tractor que permaneció en el lugar por alrededor de media hora y después fue sacado de la playa.

“Pensamos que era normal meter maquinaria, pero si hay huevos de tortuga, pues entonces no. No queda otra más notificar porque pudieron haber aplastado los huevos, no sé, creemos que es muy peligroso hasta para los bañistas”, comentó Griselda, bañista.

Hay que recordar que el periodo de arribo de la tortuga marina abarca desde el mes de mayo a noviembre. Las especies que arriban son caguama, una de las cuatro que llegan al litoral quintanarroense, las otras tres son laúd, carey y blanca.

El año pasado, el Comité de Protección de la Tortuga Marina contabilizó mil 51 nidos que se establecieron en el campamento de Solidaridad, de donde se liberaron alrededor de 61 mil crías.

Este día inspectores de la Zofemat, detectaron un arribo extraordinario de sargazo en la parte sur de dicha playa, por lo que trabajadores hoteleros realizaron tareas de recoja.