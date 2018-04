Pese a limpieza, turistas 'evitan' playas con sargazo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Mientras el Ayuntamiento compra la maquinaria para limpiar las playas del sargazo, los prestadores de servicios turísticos náuticos y otros giros de la zona de playas ya resintieron la disminución de su actividad debido a que la mala imagen y el olor que deja la descomposición de las algas alejan a los bañistas de la zona centro.

“Ya nos ha cancelado la gente porque al momento de hacer la actividad los espanta el sargazo, y para evitar eso lo que estamos haciendo es que vendemos los servicios de tours pero los turistas se suben en otra zona donde no haya tanto sargazo y no tengan problemas”, relató José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística del Mar Caribe.

Los agremiados a esta organización dan una explicación del ciclo del sargazo como parte de su labor de venta, con el fin de que los turistas sepan que es un efecto natural, pero aún así están operando al 30% durante esta semana de acuerdo a sus cálculos.

Los náuticos no son los únicos, pues otros giros como los masajes también han tenido una reducción de sus servicios. Abel Rodríguez, coordinador de un negocio de masajes, que el olor fétido que desprende el sargazo ha generado que los turistas pasen de largo.

“Ahora que entró la maquinaria para retirar el sargazo, que nos ayuda al final porque está haciendo la limpieza, también afecta porque como va de un lugar a otro aquí frente al negocio pues los turistas no se quedan. Supongo que es por seguridad”, indicó.

El embate del sargazo en la última semana ha generado la contratación temporal de personal para apoyar a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en el retiro del sargazo, y el director de esa oficina, Hugo Uribe Nicolás, aseguró que por el exceso de trabajo se ha dejado a un lado la medición de qué tantas algas se están recogiendo.

Poe lo pronto la maquinaria que se adquirió en 2016 como parte del programa emergente que los tres niveles de gobierno lanzaron para la recolección del sargazo no existe en el inventario del gobierno municipal, por lo que se procederá a la compra de una nueva para mitigar los efectos que ese desecho marino ha comenzado a tener en detrimento del turismo náutico.

“En inventario no los tengo. No sé si no fueron entregadas, no existen en el inventario de entrega recepción En ese tema quiero referir que estamos en un proyecto para la recolección del sargazo y lo que vamos a comprar una nueva maquinaria”, dijo Samaria Angulo Sala, presidenta municipal.