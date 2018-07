Quiere aportar teatro profesional a cancunenses

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Roberto Rojo es un joven de 26 años que egresó como ingeniero industrial por la Universidad del Caribe, pero hace unos años descubrió que quería dedicarse por completo al teatro, es por ello que actualmente se encuentra estudiando un diplomado en línea en escritura dramática para jóvenes audiencias de “La Titería”, una escuela ubicada en la Ciudad de México, y aspira seguirse capacitando ya que una de sus intenciones a mediano plazo, es aportar profesionalización a la comunidad de Cancún.

“Estoy estudiando este diplomado en dramaturgia porque quiero diversificarme, actualmente soy actor pero me gustaría empezar a crear proyectos por mi cuenta, por lo que me estoy preparando para posteriormente escribir y dirigir teatro, se dio la oportunidad y estoy muy contento porque quien emite el diplomado es el Instituto Nacional de Bellas Artes”, expresó el actor respecto al diplomado que está tomando actualmente.

El actor empezó a involucrarse en el mundo de la actuación cuando entró a la universidad, al culminar su carrera profesional decidió continuar con su formación actoral a través de talleres y diplomados en diferentes institutos y dependencias de la ciudad, así como también en la Ciudad de México en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz), y en el extranjero en la Chekhov International Theatre School, ubicada en Rusia.

“Hace dos años estaba ejerciendo mi carrera y se me dio la oportunidad de ir a tomar un diplomado a la Ciudad de México, pero la realidad es que desde que estaba en el taller de teatro de la universidad descubrí que el teatro me apasionaba y me daba cosas que la carrera de ingeniería no me estaba ofreciendo, así fue como empecé a hacer teatro y actualmente me dedico por completo a esto”, expresó.

Una de las formas en las que ha aportado algo a la comunidad es impartiendo talleres de técnica actoral y técnica vocal, y actualmente se encuentra en el proceso de montaje de una obra, ya que es uno de los beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) de Quintana Roo 2018, con el que creará un proyecto teatral con una temporada de funciones en noviembre, además es miembro del elenco de actores de la puesta en escena Nuc, una obra dirigida por Hirán Sánchez.

Respecto a su experiencia escénica lo más destacable es que ha participado en cinco puestas en escenas, una de ellas “El Mercader de Venecia”, obra seleccionada del Programa Nacional de Teatro Escolar (PNTE) de Quintana Roo 2017, en la que también participó como asistente de dirección y de producción, fue miembro del elenco de la Compañía Municipal Usigli, y además fue productor ejecutivo de una obra para microteatro en la Ciudad de México.