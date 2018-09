Gratifican esfuerzo con incremento salarial

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los integrantes del Cabildo de Solidaridad aprobaron autorizar un aumento en los salarios del personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública, de la Dirección de Bomberos, así como a los custodios del Centro de Retención Municipal, como una forma de reconocer el esfuerzo diario que realizan para salvaguardar la vida y bienes de los solidarenses.

Se informó en un boletín que durante la cuadragésima séptima sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, explicó que el aumento de mil pesos quincenales es retroactivo a partir del 1 de agosto de este año, y que los recursos necesarios para el pago están provistos hasta diciembre, con lo que se busca que la siguiente administración cuente con los medios para pagar este aumento sin afectar las finanzas municipales.

“El objetivo es reconocer su trabajo; es un aumento que está tomado con total conciencia de que no compromete a la siguiente administración y aunque no está en el acuerdo, el presupuesto destinado a esto está totalmente cubierto para los meses siguientes de este año, para que el gobierno tenga la capacidad de poder pagar este aumento y que no se vea perjudicado de ninguna forma”, afirmó.

Durante la misma sesión se aprobó derogar el antiguo Reglamento de Mejora Regulatoria y aprobar el nuevo documento, que permitirá que el municipio continúe avanzando con servicios más eficientes, ágiles y que sigan promoviendo la confianza de inversión entre la iniciativa privada.

Al respecto, la presidenta municipal recordó que el gobierno de Solidaridad ya cuenta con la certificación para la apertura de empresas de bajo riesgo en 72 horas, por lo que hizo un llamado para trabajar en la certificación de apertura rápida de empresas de mediano y alto riesgo.

Posteriormente, el Cuerpo Colegiado aprobó liquidar en términos de ley a los trabajadores que presenten su renuncia voluntaria antes del 15 de septiembre de 2018, con el objetivo de no heredar problemas con relación a estos pagos a la siguiente administración. Durante la misma sesión aprobaron conformar la Comisión Integradora, que participará por parte del Cabildo en el proceso de entrega-recepción, y quienes convocarán a los integrantes del ayuntamiento electo para iniciar el proceso. Esta comisión estará integrada por los regidores Fabiola Ballesteros, Filiberto Martínez y Gustavo Selvas.

Este mismo día se llevó a cabo la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo en la que aprobaron otorgar un estímulo económico de 10 mil pesos a la medallista olímpica en la disciplina de nado, Citlalli Abigail Borges Tun, como reconocimiento a sus logros deportivos y por ser ejemplo de vida para niños, jóvenes y adultos.