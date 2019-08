Denuncian saqueo de arena en Xcalak para playas en Chetumal

Alejando Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En las dunas costeras aledañas al Canal de Zaragoza, embarcaciones realizan, presuntamente, un saqueo masivo de arena que pretende ser utilizada para la construcción de playas artificiales en Chetumal.

Pobladores de Xcalak denunciaron que hay montículos con cientos de metros cúbicos de arena acumulados que se pretenden utilizar para arenales artificiales, mientras que en la comunidad las playas se han erosionado hasta 10 metros por el sargazo.

La arena para el proyecto en Chetumal, dijo, sería la que saliera del degradado del Canal de Zaragoza que se pretende ampliar para que puedan ingresar barcos de gran calado, no obstante, alegó que el fondo del canal es rocoso, por lo que la arena se está extrayendo de las dunas cercanas.

“La arena actualmente la están sacando de las playas que están en un tramo del canal que hicieron en 2001. Esa arena ya tenía vegetación encima y es la que están recolectando”, dijo uno de los pobladores a Novedades Chetumal.

Apuntó que aún no se han iniciado los trabajos de dragado para hacer más profundo el canal, sino que está quitando de la parte derecha en dirección a Xcalak, donde abre el canal al mar Caribe.

Asimismo, manifestó que las playas artificiales en Chetumal son inviables porque, al ser una bahía, no tiene generadores de arena, como corales duros y peces loro.

“La bahía de Chetumal es una falla geológica, no se puede poner playas porque las olas rompen y degradan todo. En Calderitas pusieron geotextiles y después la arena, pero si uno va ahorita eso ya no tiene nada, el mismo aire se la lleva porque no hay duna costera, ni vegetación”, apuntó.

Por otra parte, solicitaron que si ya se tiene esa acumulación de arena que se ha extraído, se utilice en las playas de Xcalak, que derivado de la muerte de pastos marinos, el mar ha arrastrado gran parte de los arenales.