Cancún, sin cancelaciones por sargazo

CANCÚN, Q. Roo.- La presencia del sargazo en las playas de Cancún no ha derivado en cancelaciones para la temporada de verano, aseguraron las secretarías de Turismo federal y estatal, así como la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM).

Hasta el momento no hay afectación en el flujo turístico, sin embargo, hay algunas inquietudes, reconoció Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado.

“Estamos contestándole a nuestros mayoristas, a nuestros agentes, especialmente a través de los touroperadores; lo que sucede (arribo de sargazo) está pasando en todo el Caribe, incluso Miami ya tiene mucho sargazo también, es un tema natural, no es un tema que voluntariamente pudiéramos evitarlo; voluntariamente lo que vamos a hacer es enfrentarlo de la mejor manera posible; pero no tenemos cancelaciones”, declaró.

La funcionaria dijo que es importante informar a través de los medios de comunicación que hay mucha actividad turística como alternativa en el estado, poniendo como ejemplo las excursiones, y resaltó que se trabaja intensamente en el retiro del alga marina.

“En donde tenemos alguna notificación es en el segmento de bodas, pero es una notificación que acaban de hacer los empresarios, en realidad nosotros que llevamos toda la estadística completa no tenemos mayor afectación reflejada, pero tenemos que prevenir”, dijo.

La presencia del sargazo en las costas de nuestro estado es un tema de naturaleza, aclaró Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo federal, “pero estamos trabajando juntos, gobierno, sociedad y queremos que también los medios jueguen un rol responsable de difusión, porque esto que venimos a hacer de dejar evidencia de que estamos actuando no vaya a ser un tema que nosotros mismos exaltemos el problema; tenemos que cuidar el destino, el turismo, porque millones de mexicanos vivimos de esto, porque los medios tienen la obligación de informar, pero con responsabilidad. Y no, no está en riesgo la temporada de verano”, declaró.

Las redes sociales pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, sentenció Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM).

“Desafortunadamente en las redes sociales se ha estado manejando a través de nuestros clientes cómo están las playas de Cancún; si han habido salidas anticipadas, si hay reportes; ha habido reportes de cancelaciones de bodas porque vienen a casarse en la playa precisamente, pero no pone en riesgo la temporada de verano, porque tenemos buena ocupación en libros para la temporada de verano por encima de 85%; en muchos casos ya tiene sobreventa inclusive para julio y agosto”, comentó.

El líder hotelero precisó que lo que sí es una incertidumbre son las temporadas venideras, después de mediados de agosto y hasta mediados de diciembre, período en que las reservaciones están entrando muy lentas.

“Hay que tomar en cuenta otro factor, no es que la gente deje de reservar por el tema del sargazo y se esté yendo a otros destinos del Caribe, todo el Caribe está lleno de sargazo”.

En este sentido, dijo que quizá el mercado nacional opte por Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos y en el caso del segmento estadounidense no hay más que reportes de salidas anticipadas.