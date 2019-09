Cancún: El SAT exige millonario impuesto por propinas; la CTM se ampara

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), solicitará un amparo para no pagar al fisco 44 millones de pesos, por concepto de propinas.

Roberto Gutiérrez González, asesor legal del sindicato, explicó que la negativa se basa en que estas organizaciones están exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que no tienen que realizar ninguna aportación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Es absurdo, porque el sindicato no es una empresa lucrativa, que no tiene como objeto social el lucro y, por lo tanto, no hay forma de que obtenga un ingreso en beneficio directo, sino que es en beneficio de los trabajadores”, dijo el asesor del sindicato.

Por ende, agregó, no es que se hayan logrado ganancias por ese monto que hayan sido conservadas, sino que fueron repartidas entre sus agremiados.

Además, dijo que de esos 44 millones de pesos, 27 millones le corresponden a otra organización que también integra la Confederación de Trabajadores de México (CTM), llamada Sindicato de Trabajadores de la Industria Turística Hotelera, Gastronómica, Vendedores, Comercios, Servicios en General y Establecimientos Análogos en el Estado de Quintana Roo.

"Esto se derivó de que los nombres de los sindicatos son muy similares y el SAT pide información a la Comisión Nacional Bancaria, quien demandó tanto la información de nosotros como del otro sindicato que se parece mucho”, señaló.

Aun así, insistió el abogado, la organización sindical que representa no tiene por qué saldar los 17 millones de pesos que le corresponderían pagar al fisco, el cual reclama dicha aportación desde principios de 2018.

Luego de los avisos el SAT, este sindicato presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, un juicio de nulidad que les fue negado, por lo que en los próximos días presentarán una petición de juicio de amparo para que su situación sea analizada por un tribunal colegiado.

Gutiérrez González alertó que si esta petición de cobro por parte del fisco a los sindicatos trasciende, podrían ir por todas aquellas aportaciones o cuotas que los traba