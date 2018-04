Sector Salud responde a denuncia: niega desabasto de vacunas

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Tras una denuncia social sobre un presunto desabasto de las dos primeras vacunas que deben recibir los recién nacidos, la BCG (Bacillus Calmette-Guérin) y la de Hepatitis B; el sector salud niega que haya tal situación y señala que dan la cobertura a la población que lo requiere en clínicas y hospitales.

La señora Leticia Sandoval Sánchez denunció ante Novedades Quintana Roo, después de enviar una queja a la cuenta de Facebook de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, sobre el desabasto de las vacunas antes señaladas que deben aplicarse a los recién nacidos, ya que lleva dos semanas ella y su familia han peregrinando por clínicas, hospitales y centros de salud en Benito Juárez para la aplicación de las inmunizaciones correspondientes a su nieto de 30 días de nacido.

“Buenos días. La verdad lo último que pensé fue en escribirle al gobernador, ya que por sus múltiples ocupaciones y porque supongo que sus redes sociales las maneja algún encargado por lo que solo le informan lo que ellos consideren importante; sin embargo, nada pierdo en hacerle saber mi inconformidad y enojo con el sistema de salud en Cancún. Sabe usted que no existen vacunas en ningún centro de salud ni en el Seguro Social para los niños. Tengo un bebé que apenas cumplirá el mes y no hemos podido aplicarle las vacunas obligatorias porque no hay por ningún lado”, señala la denunciante en la red social del mandatario estatal.

En la queja externa también sobre los altos costos con los que la iniciativa privada comercializa las vacunas, que van de los 800 pesos hasta los dos mil, sin que haya un costo de las mismas a la vista en consultorios o clínicas privadas de la ciudad.

Personal del sector salud (IMSS, Issste y los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo (Sesa)) coincidió en que las vacunas que se distribuye en sus instituciones son gratuitas y las del sector privado las adquieren con un distribuidor.

Por lo que ellos cuentan con el abasto en sus instituciones para los recién nacidos y para quienes acudan por ellas, por lo que las personas sólo deben preguntar y sacar cita, porque en el caso de la BCG viene en un frasco con varias dosis (10) y cuando abren uno deben aplicar todas las dosis correspondientes.

Tan sólo en el Hospital General el promedio anual de nacimientos es de cuatro mil 500 al año.

Fernando Monter Rodríguez, responsable del programa de Salud y Atención a la Infancia y Adolescencia en la Jurisdicción Sanitaria Número 2, indicó que la prioridad son los recién nacidos en el tema de vacunas y hay en todos los hospitales y clínicas por lo que cuentan con el abasto suficiente, y que los niños que nace ahí son dados de alta con esas vacunas.