Tiempos difíciles: Cañeros pierden semillero en río Hondo

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Alrededor de cinco mil hectáreas de plantas nuevas de caña de azúcar que servirían como semillero en la ribera del río Hondo, del municipio Othón P. Blanco, se perdieron por falta de lluvias.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar de la Ribera del Río Hondo, señaló que este monto está contemplado dentro de las 15 mil hectáreas afectadas hasta el momento por la fuerte sequía que se vive en el estado.

Dijo que la pérdida del semillero provocará al menos dos años más de baja en la producción porque normalmente cada año se deben renovar cinco mil hectáreas de parcelas que tienen bajos rendimientos por deterioros de la cepas de caña.

“Hay una afectación grave, recientemente tuvimos un recorrido y detectamos que no hay semilla para iniciar el periodo de siembra, y no sabemos si habrá porque las lluvias no han sido constantes y hay plantillas que serían usadas como semilleros que están muriendo por falta de agua”, comentó.

Reconoció que se esperan tiempos difíciles para los productores de caña de Quintana Roo, y para una agroindustria que genera alrededor de 30 mil empleos directos e indirectos durante cada temporada de cosecha.

De acuerdo con las proyecciones, la sequía podría dejar más de 500 millones de pesos en pérdidas económicas, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para rescatar esta actividad.

“La sequía que ha golpeado toda la zona cañera ha provocado fuertes daños en la caña de azúcar, lo que resultó en una zafra menor o incluso en que los cultivos se sequen. La falta de lluvia también incrementa los costos de producción del sector al punto de que este está comenzando a reportar pérdidas considerables”, dijo.

La caña es un cultivo más resistente que el maíz, pero si el problema persiste se atrofia el crecimiento vertical y luego la planta deja de engrosar, lo que implica que al momento de la zafra se corte menos peso e incluso podría resultar en una menor concentración de azúcar, comentó el líder cañero.