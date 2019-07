Sergio Ochoa listo para la comedia en 'Simón dice'

Redacción / Sipse.com

Cancún, Quintana Roo.- Después de la exitosa primera temporada, en la que el público se divirtió y se identificó con los personajes de “Simón dice”, regresan los cuatro matrimonios con nuevas y divertidas historias. Bartolomé, César y Daniel seguirán a ciegas los ridículos consejos que les da Simón y que los meterán en serios problemas con sus mujeres: Carla, Beatriz y Nicole.

Sergio Ochoa, quien da vida a Bartolomé, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo que está feliz de regresar a la comedia con esta exitosa serie.

“De verdad que cuando me invitaron a participar en ‘Simón dice’, no sabes qué padre es hacer comedia, estar en un programa que está tan bien hecho y dirigido, toda la vida he estado rodeado de este concepto, mi mamá era comediante, así que para mí es un tremendo gozo, no sabes cómo disfruto poder hacer reír a la gente y más cuando la haces reír de una buena manera”, dijo.

"La calidad de los guiones de la serie es tremenda, uno es mejor que otro, para poder tener el capítulo final hacen hasta cinco tratamientos del mismo para que quede perfecto el chiste donde debe de entrar, eso habla de una producción de primer nivel”, detalló Ochoa, quien agradece además, el elenco con el que comparte escena.

“La verdad nos llevamos muy bien entre nosotros, nos queremos mucho, pero independientemente somos personas profesionales, llevamos mucho tiempo trabajado y tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible y eso se ve en pantalla, se ve un profesionalismo y un respeto al público y a la calidad que estamos entregando, eso es por lo que deben ver Simón dice. Es un programa hecho por mexicanos, con talento mexicano para mexicanos y para el mundo, es un producto 100% exportable que muestra una parte de nuestro país, no tratamos de hacernos los chistosos ni nada”.

Novedades de la segunda temporada

Las historias y enredos en “Simón dice” que han encantado a la audiencia seguirán, sin embargo, esta segunda temporada se refresca con divertidas sorpresas.

“Viene más comedia, más dinámicas entre nosotros, Simón nos da consejos que son malísimos, nosotros le hacemos caso, viene un set nuevo que es Planeta Café, donde ahora se juntan las mujeres, así como nosotros tenemos la cueva, habrá artistas invitados como Victoria Rufo, Alexis Ayala haciendo pequeñas participaciones, se cruzan los universos habrá gente de Renta Congelada, vienen muchas cosas nuevas, si la primera temporada fue muy buena, puedo decirles con toda seguridad que esta segunda viene mucho mejor”.