Salarios dejan sin vivienda a 135 mil empleados

CANCÚN, Quintana Roo.- El acceder a una vivienda es difícil para 135 mil trabajadores de la entidad, ya que ganan menos de dos salarios mínimos y las casas, en un promedio están por arriba de los 500 mil pesos.

Cada vez más en los trabajos están contratando a personal con un salario mínimo para que cotice ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aunque ganan de las propinas, se ha complicado la compra de un bien inmueble mencionó Roger Rodríguez Acevedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Esto sucede principalmente en los trabajos enfocados al turismo, quienes no pueden acceder a un crédito para comprar una mejor vivienda por tener un salario bajo, y aunque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lanzó el programa de propineros, no ha tenido el éxito esperado ya que los trabajadores no siempre reciben el recurso de las propinas y se atrasan o dejan de pagar.

Por ello es que Quintana Roo ha tenido que recurrir a los subsidios de vivienda, ya que con ello, acceden a un recurso por hasta 70 mil pesos, y que coloca a la entidad entre los tres estados en recibir los recursos.

“La entidad requiere de más subsidios, ya que hasta el momento va en aumento los trabajadores que ganan el salario mínimo, y esto es derivado de que las empresas ya dan de alta al trabajador así, aunque el pago sea mayor”, mencionó Rodríguez Acevedo

Para este año, la meta anual que tiene el Infonavit es colocar 17 mil viviendas, en lo que va de 2017 son 10 mil casas, es decir, lleva un avance de 58%. De estas viviendas, los que ganan menos de seis mil pesos mensuales, han formalizado cuatro mil créditos.

En cambio, los que ganan más de 12 mil pesos han comprado sólo mil viviendas a través de un crédito de Infonavit.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la población en la entidad que ganan, de manera formal, menos de dos salarios es de 135 mil.