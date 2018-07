Artista muralista se inspira en varios temas

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Sony Montana, un muralista que forma parte del colectivo “The Hood”, comparte su pasión por el arte y su inquietud por generar acciones, solo o de manera colectiva que involucren a la comunidad a mejorar espacios y hacer algo para que las estadísticas de violencia disminuyan.

El artista visual es originario de la Ciudad de México y radica en Cancún desde el año 2000, cuenta que sus inicios en el dibujo y la pintura fueron en la calle, con el graffiti y la aerografía, y que con el paso del tiempo se fue dedicando al óleo sobre tela en caballete, de manera que esto le ha permitido participar en una gran variedad de exposiciones individuales y colectivas.

También te puede interesar: Inauguran muestra estatal de artes visuales

“Gracias al graffiti he tenido la oportunidad de ir a representar a Cancún a otros estados o municipios del estado, el año pasado por ejemplo me invitaron a pintar un mural en un festival en Playa del Carmen, y hace unos días participé en la inauguración de la Muestra Estatal de Artes Visuales Quintana Roo 2018, donde un par de mis obras fueron seleccionadas”, expresó el entrevistado.

“Quiero crear consciencia, llevar cultura y educación a personas que están en riesgo, como los niños, adolescentes y jóvenes de primaria, secundaria y prepa, porque en manos de ellos está el futuro y el hecho de que las cosas puedan cambiar”, detalló, respecto a las iniciativas que está planeando con el colectivo.

Respecto a lo que pinta y en qué o quienes se inspira, el artista agregó que lo que más le da satisfacción personal es crear obra, y que se inspira en temas cotidianos, así como la figura humana.

“La satisfacción de pintar es muy grande, me gusta mucho dibujar y pintar la figura humana porque me parece un reto pintar rostros, manos o la anatomía en general, es lo más complejo pero es lo que más me gusta hacer”, comentó.

Llamado a la sociedad

El artista considera que estamos viviendo un momento histórico, y que por lo mismos la comunidad debe unirse y hacer cosas en beneficio de la comunidad que se tiene alrededor, además invita a los padres de familia o tutores de las nuevas generaciones a que les presten atención y los encausen para ser jóvenes de bien, que los envíen a las escuelas y a trabajar para evitar que se involucren con la delincuencia.