Sufren habitantes de Polyuc por escasez de agua potable

Más de 600 usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) de la comunidad de Polyuc en Felipe Carrillo Puerto, sufren por la falta del vital líquido, la paraestatal los dejó sin agua desde el pasado fin de semana.

De acuerdo con la denuncia de los habitantes del poblado que se encuentra en la zona limítrofe entre el municipio de José María Morelos y Carrillo, desde el sábado se mantienen sin ni una gota del líquido y hasta el día de hoy permanecen en las mismas condiciones, pese a que se les ha reportado a las autoridades correspondientes.

Janet Jiménez Pech, ciudadana de la comunidad, expresó que por razones desconocidas desde la mañana del sábado se quedaron sin el suministro, pese a que se realizaron los reportes correspondientes no se les ha brindado la atención correspondiente, pues es un recurso indispensable.

“Suena grotesco, pero realmente hay quienes desde hace tres días no nos bañamos, no tenemos cómo hacerlo, no podemos realizar los quehaceres de la casa, ya es mucho, por eso acudimos a la prensa para ver la posibilidad si de esa forma se nos da una solución, porque no es nada fácil”, añadió.

Por su parte, Henrry Amaya Briceño, encargado de la gerencia de la Capa en el municipio, añadió que de primera mano la falla surgió a raíz de una baja en el sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual básicamente sin energía sus bombas no pueden funcionar.

Expuso que después de ello, parte del sistema se averió, se ha mandado a la brigada de atención y verificación, para realizar los trabajos de reparación, sin embargo, no se ha logrado determinar de donde se produjo la falla, esperan que en el transcurso del día o de mañana ya se tenga solución.

“Son cosas que se salen de nuestra manos, si la baja de la energía eléctrica sucede, nuestras bombas no funcionan y muchas de las veces cuando eso pasa, causa daños en el equipo y para darle solución lleva unos días más, pedimos la compresión de la gente, trabajamos lo más rápido que se puede”.

