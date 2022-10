Taxista confronta a reportero tras cuestionarle su tarifa

"Dios me lo cuide porque su oficio es muy peligroso", fueron las palabras de un taxista de Cancún hacia un reportero, tras ser cuestionado por la tarifa.

Los hechos sucedieron la tarde de este sábado cuando el comunicador cuestionó al conductor del taxi, con número 4719, por querer cobrarle más de lo que está establecido, situación que molestó al taxista, por lo que procedió a amenazarlo.

"Aquí el señor me acaba de decir que mi oficio por ser reportero es el más peligroso del mundo, que tenga yo cuidado, entonces me está amenazando porque yo le dije que la tarifa mínima es de 38, el señor me quería cobrar 50 pesos", fueron las palabras del reportero.