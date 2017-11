Surge conflicto entre taxistas de Nuevo X-Can

Raúl Balam/SIPSE

KANTUNILKÍN, Q. Roo.- Taxistas del Sindicato “David Gustavo Gutiérrez” de Nuevo X-Can, no están de acuerdo en el convenio que firmaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra) con Tomás Cupul Ayil, porque supuestamente no es el líder de la agrupación porque no tiene toma de nota y su elección se realizó de manera ilegal al permitir que emitieran el voto aspirantes a socios taxistas.

Ante esa situación, un grupo de taxistas de Nuevo X-Can, encabezados por Vicente Dzib Fernández y Víctor Ignacio Cáceres Gonzáles, acudieron en el sitio de Kantunilkín, notificando al secretario general de Taxistas “Lázaro Cárdenas”, Gerardo Hoyos Blanco, que el acuerdo firmado durante el evento “Platícale al gobernador”, no tiene validez, ya que las autoridades de Sintra, a pesar de que tienen conocimiento que no tiene toma de nota Cupul Ayil, continúan invitándolo a las reuniones.

En un inicio los taxistas de Nuevo X-Can, amenazaron con bloquear la carretera del tramo de El Cedral para que las autoridades de Sintra que dirige, Jorge Portilla Mánica, tomen cartas en el asunto.

Durante los dimes y diretes, Víctor Cáceres Gonzáles afirmó que no hay cambio en el gobierno, porque mientras planteaba al gobernador Carlos Joaquín González la problemática, abajo las autoridades de Sintra firmaban un acuerdo con el dirigente que no tiene toma de nota.

Sin embargo, más tarde acordaron que mañana martes fueron citados para una reunión a la ciudad de Chetumal, con las autoridades de Sintra, para buscar alternativa de solución y en caso de que no haya una respuesta favorable podrían tomar medidas drásticas.

Se informó que los acuerdos firmados que están en contra fue que cuando un taxista de Nuevo X-Can, acuda a traer pasaje a Kantunilkín, podrá hacer sitio cuando hayan salido dos taxis locales y así de manera sucesiva en el sitio de El Ideal con sus homólogos.

El dirigente de los taxistas de Kantunilkín, Gerardo Hoyos Blanco, informó que el problema interno que tienen de no reconocer a Tomás Cupul Ayil, deben de resolverlo, ya que se venía a suscitar esos problemas porque desde en un inicio no aceptaron esa elección.