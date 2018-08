Adamari López y su familia se relajan en lujoso hotel de Tulum

Agencia

TULUM, Q. Roo.- Tras meses de mucho trabajo y estrés, Adamari López y su pareja, el bailarín español Toni Costa, pusieron una pausa en sus respectivos trabajos para disfrutar de unas vacaciones de verano en compañía de sus familiares y amigos.

En esta ocasión la pareja eligió como destino la Riviera Maya, para disfrutar de sus bellezas y relajarse. “Disfrutando en el paraíso junto a mi familia y buenos amigos”, expresó Toni, junto a una foto en la que posa con su mujer y su hija Alaïa, informa el portal People en Español.

La familia Costa-López se está hospedando en un lujoso complejo hotelero de playa ubicado en la ciudad de Tulum. El lugar consta de 11 suites exclusivas equipadas con todo lo necesario para disfrutar de unos días de ensueño.

El hotel cuenta con una playa de arena blanca con vistas al mar Caribe y la Riviera Maya. La familia de Toni, que viajó desde España para visitar al bailarín, también se encuentra disfrutando de este paradisíaco lugar en compañía de Adamari y la pequeña niña.

El esposo de Adamari subió a sus historias de Instagram parte de sus vacaciones en las que aparecen sus seres queridos disfrutando de cenotes, ríos y diferentes atracciones que se ubican en Tulum.

Instagram

Precisamente el reencuentro con sus familiares españoles fue el motivo principal que impidió a Toni participar como en la sexta edición de "Mira quién baila" (Univision).

“Justamente tengo a mi familia recién llegada de mi tierra, se quedan más de un mes aquí y no podía irme y no verlos, no compartir con ellos y desaparecer tanto tiempo, no vienen muy seguido y ahora que está todo listo para unas buenas vacaciones agarro y me voy (risas) no. La familia es lo primero y en este caso no hay proyecto que me separe de ellos”, declaraba la pareja de Adamari días atrás.