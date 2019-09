Desvían más de un millón de pesos en Felipe Carrillo Puerto

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto halló un posible desvío de recursos por más de un millón de pesos correspondiente a descuentos aplicados a empleados por el seguro de vida “Metlife” y que al parecer nunca llegó a la aseguradora.

Francisco Gracia Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, dijo que quincenalmente las autoridades municipales que encabezó en su momento, Paoly Perera Maldonado, descontaron vía nómina, pero no se hicieron los pagos a la empresa.

“Metlife es un problema serio porque es un seguro que los policías contrataron con su dinero y su recurso, aparte de tener el seguro que les da el municipio, tengan uno alterno, sin embargo, en la administración anterior les hicieron retenciones en sus sueldos en el monto que les toca pagar y no se la hicieron llegar a la aseguradora", mencionó el funcionario.

Destacó que primeramente se trató de una decena de elementos de la Policía Municipal, quienes habían denunciado el caso, pero al indagar sobre el tema, se percataron de que más personas están en esa problemática, aunque no dio el número exacto porque están verificando el daño real.

Dijo que se percataron de este tema, pues los beneficiarios quienes no hicieron uso del recurso, al final de un año la empresa les ofrece dividendos, es decir un recurso por no utilizar el seguro, el cual al intentar cobrarlo no pudieron porque supuestamente no pagaron, cuando en sus nóminas, reflejaba lo contrario.

Indicó que la deuda es más de un millón 200 mil pesos, el cual se acumuló en alrededor de cuatro meses donde la Comuna no hizo las transacciones correspondientes.

Añadió que se formó una comitiva de Cuenta Pública del Ayuntamiento, quien se encargará de ver el asunto y saber qué es lo que pasó, qué se hizo con el recurso, llamar a comparecer a las partes involucradas y en su caso presentar denuncias legales.

“Debido a que no fue un dinero público lo que retuvieron, se le comisionó a Hacienda que se investigue exactamente dónde quedó el recurso del sueldo de las personas que no se le depositó a la empresa”.