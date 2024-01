Tren Maya en Cancún: Confusión en horarios deja a turistas 'varados'

¡Iniciaron el 2024 con el pie izquierdo! En la mañana de este 02 de enero, turistas que llegaron a la estación del Tren Maya en Cancún se quedaron con las ganas de estrenar el megaproyecto de López Obrador, pues se llevaron la amarga noticia de que ya no había viajes de salida disponibles.

Novedades Quintana Roo entrevistó a un viajero procedente de Guadalajara, visiblemente desanimado al enterarse de que no podría realizar su viaje a Mérida a bordo del Tren Maya.

El visitante expresó su frustración por las dificultades de encontrar los datos correctos de los horarios y la venta de boletos en las redes sociales.

“Sus páginas no están actualizadas, venimos y no encontramos boleto” , expreso.

Aseguró que la información en internet indicaba salidas a partir de las 11 de la mañana, lo que generó confusión y llevó a que muchos turistas y locales se perdieran la oportunidad de viajar.

Fue hasta que llegaron a taquilla, que lograron enterarse de que solo había dos horarios de salida del Tren Maya, 7:00 a.m y 9:00 a.m.

Los visitantes resaltaron, al menos, dos dificultades para viajar en el tren: la falta de comunicados oficiales del Tren Maya y la proliferación de información apócrifa en redes sociales.

