Estos dos poblados volverán a ser parte de Tulum

TULUM, Q. Roo.- Con la participación de los dos ayuntamientos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, iniciaron formalmente ayer martes, acuerdos para devolver a Tulum los poblados de Yalchen y San Silverio, los cuales quedaron fuera de la demarcación del noveno municipio al momento de su creación.

Ambas comunidades suman alrededor de 1700 habitantes, según el delegado de Yalchen, José Reyes Che. Se espera que el Congreso del Estado atienda pronto este proceso que están iniciando ambos municipios previo al acuerdo del año pasado y para ello, hay una comisión establecida.

A esta comisión, integrada desde el año pasado, se sumarían los regidores Enrique Rodríguez Luna y Benito May Chulim, junto con los secretarios generales de ambos ayuntamientos, Euterpe Gutiérrez Valasis y Edy Medina.

La alcaldesa de Tulum, Romalda Dzul Caamal, indicó que desde el inicio de su gobierno está dando atención a esta situación. "Iniciamos un proceso para tramitar el regreso. Paoly Perera Maldonado y el secretario general de Felipe Carrillo Puerto, están toda la disponibilidad", señaló.

El síndico municipal, Rodolfo Pech Guevara, señaló que, como parte de la comisión conformada por la Secretaria del Ayuntamiento, Euterpe Gutiérrez, y la directora jurídica, Evelyn Escalante y el tesorero municipal, Santiago Pech Cauich, esperan avances con la contraparte de Felipe Carrillo Puerto. Yalchen y San Silverio, son una opción para poder invertir.

Edi Medina, secretario general del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, quien acudió a esta reunión que tuvo lugar en privado al término de la Sesión de Cabildo, indicó que entablarán pláticas para que San Silverio y Yalchén reciban la atención.

Sobre el sentir de los pobladores de esas comunidades de pertenecer a Tulum, dado que antes formaron parte de Cozumel, y posteriormente de Solidaridad, expuso: “Están en un limbo jurídico, no pueden recibir ayuda de Tulum porque no son parte de la demarcación, pero Felipe Carrillo no tiene posibilidades para responder a sus demandas”, dijoEnrique Rodríguez Luna, regidor.