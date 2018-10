Buscan cifras reales sobre turismo médico

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-. Es importante para Quintana Roo lograr que el Instituto Nacional de Migración (INM) tenga en su formato de entrada múltiple la opción de salud para tener información confiable y medir de manera eficiente el crecimiento del mercado de turismo médico, porque además eso permitiría saber el origen de los visitantes del segmento.

La Asociación de este segmento, que encabeza Servando Acuña Brown, presentará ante Miguel Ángel Torruco Márques, próximo secretario de Turismo, la propuesta de se modifique el formato que llenan los visitantes de Norteamérica para que además de placer o negocios, se incluya salud.

También te puede interesar: Bajas temperaturas en Canadá; aliadas para turismo en Cancún

Lo anterior, en virtud de que el segmento ha tenido un crecimiento importante, pero no se tiene una cifra real; los principales emisores de este mercado son Estados Unidos, Canadá y Belice.

“Porque metas que no son medibles, no son válidas; nosotros como clúster médico tenemos una visión muy clara de a dónde nos dirigimos y también la compartimos en ocasiones con Monterrey o con Jalisco, pero las metas que hoy se plantean son en lo individual, por cada hospital, pero en Cancún somos una comunidad unida y por ello es importante que el trabajo que hacemos en conjunto sean medible, en ese sentido hoy el gobierno estatal no puede medir si creció o no creció el segmento”, comentó.

Originalmente presentó la propuesta hace tres años ante la Secretaría de Turismo; posteriormente se volvió a solicitar hace un año en nombre de los clúster de salud de Monterrey, Baja California, Jalisco, y la Ciudad de México, pero en esta ocasión a Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo.

“Lo que estamos pidiendo a las autoridades es que se agregue un tercer cuadro y que diga de salud o médico, eso le permitiría no solamente a Quintana Roo, sino a todo el país poder medir con exactitud cómo viene creciendo el segmento de turismo médico”, explicó.

Incluso se podría detectar en qué temporadas del año y de qué regiones de cada país visitan el destino.

Mencionó que él y Eduardo Loya, vicepresidente de la Asociación de Turismo Médico, pertenecen al Consejo Nacional Consultivo de Turismo Médico, y la intención es que este organismo haga una sesión dándole la bienvenida al secretario de Turismo, al secretario de Salud y al de Educación, en donde se aprovechará para presentarle la propuesta a Torruco Márques, para pedirle a la Secretaría de Gobernación, a través del INM, instituir la tercera opción (de salud) en el formato que tienen que llenar los visitantes.