Turista pagó $20 mil por hospedarse en Hotel Xcaret: fue estafada

Carla Fernández, originaria de Saltillo, compró a través de una supuesta agencia de viajes un paquete para pasar unos días en la Riviera Maya, desembolsando más de 20 mil pesos. Sin embargo, el viaje le fue cancelado, y ahí es cuando se dio cuenta que se trataba de un fraude.

Contó a Novedades Quintana Roo que la oferta la encontró durante el llamado Hot Sale a través de un anuncio en las redes sociales. La contactaron y ofrecieron un viaje para dos personas en el Hotel Xcaret: realizó el depósito y dos días antes la agencia le habló para reprogramar la estancia; pero al llamar al hotel se dio cuenta que no tenía reservación.

Presentó su denuncia con la Policía Cibernética para iniciar las investigaciones, alertando así de esta supuesta agencia, My Travel Holiday.

Sin embargo, el depósito fue a una razón social denominada Magic Eventos y Producciones del Sureste, con dirección en Cancún, y uno segundo que le pidieron, a Cancún y Riviera S.A. de C.V.