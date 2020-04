Uriel Santis, en su mejor momento con Tigrillos

Chetumal.- Después de varias temporadas de altibajos, Uriel Santis ha llegado a un buen nivel y vive su mejor momento vistiendo la casaca de los Tigrillos de Chetumal.

El jugador, originario de Comitán de Domínguez, Chiapas, y habitante del municipio de Bacalar, es el segundo mejor goleador del combinado chetumaleño al sumar siete goles en lo que va de la temporada, lo cual resulta su más destacada campaña como futbolista profesional.

Uriel Santis Rodarte nació el 8 de marzo de 2000; su primer acercamiento con la pelota fue a los ocho años de edad en los Delfines de Playa del Carmen. Llegó a Bacalar a la edad de 14 años y ahí conoció al profesor Ricardo de Dios, quien lo invitó al equipo de Bacalar para jugar la Copa León, en Guanajuato, donde logró el título de goleo nacional con 15 dianas.

Hizo varios intentos por llegar a los Tigrillos de Chetumal, y fue en 2015 cuando por fin lo logró, invitado por el entonces DT Mendivi Mis.

En su primera temporada fue titular casi todo el torneo, pero no pudo anotar, y gran parte de su segunda temporada la pasó en la banca. Aun así, fue invitado, junto a Jared Meraz, a formar parte de las Fuerzas Básicas del Cruz Azul, pero no trascendió y regresó al cubil felino.

“Eso me desanimó muchísimo y me afectó en mi nivel porque lejos de inspirarme y seguir trabajando me descuidé y llegué a perder la titularidad en los Tigrillos, incluso estuve a un paso de quedar fuera del equipo”, explicó.