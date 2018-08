Ana Azarcoya va tras cinco medallas de oro a Costa Rica

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La velocista chetumaleña, Ana Azarcoya, se encuentra en intensa preparación rumbo al Campeonato Centroamericano de Atletismo Máster, a realizarse en Costa Rica, en octubre.

Apenas en días pasados desempacó maletas después de una exitosa participación en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster, celebrado en la ciudad de Xalapa, Veracruz y Ana Azarcoya ya se encuentra metida de lleno en su preparación, de cara a otro importante evento de talla internacional.

La meta ahora es Costa Rica, donde el próximo mes de octubre se llevará cabo el Campeonato Centroamericano para atletas mayores a los 30 años de edad, y donde la chetumaleña ya ha demostrado su poder en las piernas en ediciones anteriores.

“Afortunadamente conseguimos un buen resultado en el Nacional, donde además de las medallas también comprobé que han quedado atrás las lesiones y ahora llegaré de mejor forma a este evento”, comentó la atleta.

Azarcoya Sansores mencionó que para llegar en su nivel más alto, trabaja intensamente en sus entrenamientos diarios, realizando sesiones de más de dos horas, esto con la finalidad de seguir demostrando que en Chetumal existen deportistas de categorías mayores que también tienen cualidades y ponen a Chetumal en lo más alto.

El objetivo de la capitalina es superar lo conseguido en el 2016, cuando participó en este evento que se celebró en El Salvador, y donde tuvo una gran actuación al conseguir cuatro medallas de oro y una de plata.

“En esa ocasión me quedé en segundo lugar en la prueba de los 100 metros planos y para este año me he trazado como objetivo el ganar el primer lugar en todas las pruebas en las que participe y regresar a casa con cinco medallas de oro”, dijo.

La atleta participará en cinco pruebas dentro del Campeonato centroamericano, las cuales son los 100, 200, 400 metros planos, además de los relevos 4x100 y 4x400.

Además de Ana Azarcoya, a este importante evento también acudirán los chetumaleños, Ariadne Seca Ortega y Wilson Chan Ramírez, quienes participarán en distintas pruebas en busca de más medallas.