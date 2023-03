Vergüenza y estigma evitan que hombres denuncien violencia: IQM

Entre el año 2022 y lo que va de 2023, la delegación del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) ha atendido al menos 15 casos de violencia contra hombres, fenómeno poco conocido debido a que la vergüenza y el estigma social lo impiden.

Aurora Miranda Novelo, delegada del IQM en el municipio de Cozumel, detalló que desde su llegada en octubre del año pasado se han atendido a cinco hombres víctimas de violencia psicológica y emocional o de la conocida como económica.

Durante la gestión de Mónica Álvarez Fuentes, predecesora de Miranda Novelo al frente del IQM, la funcionaria informó de una decena de casos en los que hombres se acercaron para recibir orientación y apoyo por ser víctimas de este fenómeno en el seno familiar y de pareja.

Violencia vicaria hacia los hombres

Guillermo tiene 35 años y hace ocho años conoció a una joven con la que se unió en matrimonio y procreó un hijo. En los dos últimos años Guillermo, quien trabaja en el sector hotelero, vio un cambio en la actitud de su pareja Mónica por lo que decidió iniciar el proceso de divorcio.

Ya no era posible la convivencia de pareja por lo que, para cuidar la salud mental de su hijo de cuatro años decidió romper la relación. Ahí comenzó su calvario pues comenzó a ser víctima de violencia física en medio de ataques de furia por parte de la madre de su hijo quien, al no poder hacerlo cambiar de opinión, le ha impedido ver a su hijo en el último año.

“No denuncio porque me da vergüenza que la gente sepa que la madre de mi hijo me golpea. Yo no puedo responder a las agresiones. Si lo hago yo soy el que voy a la cárcel” , expresó.

Guillermo es víctima de lo que hoy se conoce como violencia vicaria.

En agosto de 2022 el Congreso de Quintana Roo aprobó de manera unánime la “Ley Vicaria”, para combatir la violencia ejercida a través de la sustracción de hijos menores de edad.

Es la primera en todo México que reconoce como víctimas a hombres en igual de circunstancias con las mujeres.

Aurora Miranda, delegada del IQM, aceptó que la percepción social de que los hombres no pueden ser víctimas de violencia, en especial del tipo físico, es una realidad.

Aunque los casos atendidos en su gestión no se han detectado en las entrevistas que haya abuso físico, esto no significa que no puede ocurrir pues los hombres sienten vergüenza de confesar que sus parejas o ex parejas los agredieron.

Mencionó que además del aspecto social, la legislación estaba un poco cargada del lado de las mujeres, lo que seguramente va a cambiar con la “Ley Vicaria” que trata por igual a mujeres y hombres que viven violencia de cualquier tipo.