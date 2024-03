Víctima de #LordCobarde pide justicia a siete años de la agresión en La Joya

Roberto González, golpeado por su vecino apodado #LordCobarde, pide justicia a siete años de la agresión que sufrió porque el proceso judicial se ha prolongado de manera injustificada.

La víctima, acompañada de su asesor legal y familia, acudió la mañana de ayer a la Sala de Juicios Orales Penales de Playa del Carmen, donde por fin pudo hablar luego de varios años de silencio debido a que había perdido el habla por el estado cuadrapléjico en el que quedó tras la brutal golpiza que le propinaron.