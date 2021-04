VIDEO: Padre de Leo relata cómo fue el accidente en Xenses

A través del canal del youtuber Diego Saúl Reyna Español, el doctor Miguel Luna Calvo, padre del niño quien perdió la vida en el parque temático Xenses de Grupo Xcaret, confesó que ha sido intimidado por la Fiscalía de Quintana Roo quienes llegaron a buscarlo hasta Durango.

Durante la entrevista el cardiólogo señaló que tiene miedo de las represalias del Grupo Xcaret, además narró el trágico día en el que perdió a su hijo, día en el que personal del parque no estaba preparado para una situación así.

“Ellos estaban atendiendo como si fuera un paro cardiaco, eso no, eso debe hacerse con presiones en el tórax, 100 por minuto, y no retirar la ventilación, no tenían no sistema, un ventilador chiquito sencillo, ni el ventilador ni oxígeno.

Luna Calvo dijo que personal de Grupo Xcaret estuvo en el hospital donde trasladaron a su hijo para vigilar que hacía, además de ciertas irregularidades por parte del nosocomio.

“Yo activé mi seguro de gastos médicos mayores, mi seguro de viajero, y cuando vieron que yo tenía todos esos seguros y de cobertura muy amplia, al final del evento yo quise saldar la cuenta y no dejaron porque ya estaba pagado, osea yo nunca autorice que pagaran ninguna cuenta, es otro error, usted no puede pagar un evento tan dramático a alguien, se puede tomar como manipulación o como intimidación”, dijo el papá de Leo.

“En el caso de mi hijito yo quería trasladarlo a la Ciudad de México por ambulancia aérea, y activé la ambulancia, todo estaba activado ya, pero la ambulancia me pedía requisitos de la gente del hospital porque es algo legal que dieran el permiso, así que no, no pude, hasta el otro día que contacte a cinco ambulancias y una fue que me dijo, tu como medico te haces responsable, pero eso fue el domingo a las 6 de la mañana, cuando ya se dieron cuenta que yo estaba muy decidido a llevármelo, llegó una doctora que aparentemente es la terapista, me dijo que mi hijo tuvo una hemorragia pulmonar y las dos horas me dijo su hijo ya falleció”, narró Luna Calvo.