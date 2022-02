7 de cada 10 mujeres de Carrillo consideran normal sufrir violencia familiar

Siete de cada 10 mujeres de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto quienes sufren violencia familiar desconocen que sufren de alguno y lo han consideran normal dentro de sus relaciones.

Dulce Ivett Pat Puc directora del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en el municipio sostuvo que, por el arraigo de los usos y costumbres, desconocer de sus derechos, vivir mucho tiempo en esas problemáticas, se han acostumbrado a ello, expuso que todo aquello ha orillado a que se normal para ellos.

“La violencia familiar es un factor constante que se vive en la zona maya, tanto física, psicológica y económica, las mujeres y menores de edad son las que están más vulnerados, siempre o al menos en las denuncias y atenciones que se tienen, los hombres son los causantes de este conflicto”, sostuvo, la fuente.

Puntualizó que hay un foco rojo en las comunidades, pues es donde predomina, la violencia familiar, por la cultura del machismo, temen en quedarse solas, se han vuelto dependientes de los maridos o viven bajo una amenaza y no saben cómo salir de ello, no denuncian y no buscan ayuda.

Violencia familiar, un factor normalizado y constante en Carillo

Agregó que, durante las atenciones brindadas en cada uno de los casos, les brindan apoyo moral, les informan sobre la violencia, les informan sobre sus derechos como persona, lo que no está bien y hace daño, se le da seguimiento, se realiza una evaluación psicológica, en casos extremos les dan protección y buscan una red familiar.

“No se dan cuenta que sufren, muchos lo han naturalizado diciendo que es normal que les peguen, que los humillen, porque se lo merecen y no han hecho algo bien, el cual es lamentable, por eso se debe trabajar en la concientización, cambiar esa perspectiva y se libren de ese mal”, aseveró.

De acuerdo con datos estadísticos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en el municipio de los más de 400 reportes que han tenido en el último trimestre del 2021 y lo que va del 2022 por violencia familiar, sólo 90 se acercaron al DIF, para buscar ayuda.

