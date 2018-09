Se disparan los casos de Virus del Papiloma Humano en Cancún

Fernanda Duque/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De 2017 al 2018, los casos del Virus del Papiloma Humano (VPH) entre mujeres del municipio de Benito Juárez han aumentado 80%, pues hasta la semana 32, el Boletín Epidemiológico del estado de Quintana Roo registró 286 casos; mientras que en el mismo período de 2017, existían 158 reportes.

Al respecto, María Idalia Treviño Orozco, directora de Ginecología del Hospital General de Cancún “Jesús kumate Rodríguez”, mencionó que esto se debe a que se han promovido más los exámenes de Papanicolaou entre las mujeres del municipio.

“Al ampliar la cobertura en estos estudios de tamizaje se está evidenciando que hay más infecciones, no porque haya más, sino porque antes no se detectaban”, explicó la especialista, quien añadió que los números también indican que la población no está tomando precauciones para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Debido a que la presencia de este virus no da ningún síntoma, las mujeres suelen realizarse la prueba del Papanicolaou después de los 25 años, cuando la recomendación es que este examen se realice cada año después de que una joven inicia su vida sexual, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es antes de los 18 años.

''La mayoría de las lesiones que encontramos son de bajo grado, no podemos medir cuánto tiempo ha estado el virus presente, pero puede pasar de siete a 12 años para que haya este tipo de casos'', explicó Treviño Orozco.

Una vez que la prueba arroje irregularidades en el tejido del cuello de la matriz, se procede a realizar una colposcopía que determina el tipo de lesión y si es causada por este virus. De acuerdo con la directora del área de Ginecología, de enero a septiembre, el Hospital ha realizado 355 consultas de primera vez en colposcopía y mil 139 de seguimiento.