¡Entérate! Cancún, en la agenda de Wapayasos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los famosos Wapayasos, intérpretes de una de las canciones que más ha sonado en los últimos meses, “El mango relajado”, la cual tiene más de 64 millones de reproducciones en YouTube, Gama, Diamond, Beta, Alpha y Oro platicaron en exclusiva con Novedades Quintana Roo porqué en sus inicios hace 10 años no eran los chicos fortachones que vemos ahora, y qué los motivó al cambio, además dan los pormenores de su nuevo sencillo “El besito del payaso”.

“Así es estamos estrenando ‘El besito del payaso’, y en el video somos obreros que estamos trabajando y nuestro sueño es hacer nuestro concierto, estar en un circo, bailar y dar muchos besitos de payaso a nuestro público, pues con un besito transmites amor, alegría y es lo que queremos llevarle a todo el mundo”, detalló Gama.

“El propósito de ‘El besito del payaso’ es superar lo que fue el gran éxito de ‘El mango relajado’, la canción es muy bonita, habla del besito de un payaso que es sincero, lleno de amor y energía. Gracias al mango hemos viajado por toda la República Mexicana, pronto iremos a Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica con la gira de ‘El mango relajado'. El 28 de abril estrenamos nuestro sexto disco que se llama igual que la gira, tiene nuevos sencillos como ‘Pin Pón’ y ‘El beso del payaso’, tiene baladas, viene ‘El niño robot’, y bueno, estaremos en promoción por Cancún el próximo 16 de junio, si Dios quiere estaremos por allá bailando con ustedes y tomando un poquito de sol”, declaró contento el payasito Oro.

Pretenden ser un ejemplo a seguir

A pesar de que Wapayasos y Horripicosos son un concepto para niños, las mamás de los niños y uno que otro adulto les sigue los pasos por su escultural físico; sin embargo, Alpha hizo dos interesantes revelaciones: en sus inicios, hace 10 años, no tenían ese cuerpazo y el nombre de “Wapayasos” no es por guapos…

“Tenemos una buena preparación, entramos unos muy flaquitos y ahora estamos con cuerpazos, este proyecto es una escuela, porque además de aprender, nos superamos cada quien en su ámbito y todos crecemos. El proyecto de Wapayasos es que nosotros somos superhéroes que resguardamos nuestra identidad atrás de una nariz, entonces, cuando yo entré al proyecto no tenía cuerpo de superhéroe, pero cuando vas viendo en los shows el cariño de los niños y que quieren ser igual que tú, me motivó a tener una figura y una buena imagen para los niños. Wapayasos no es por guapos, sino porque la wap te lleva por las redes, por el internet”, expresó.

El tremendo éxito que han tenido con la canción del mango, ni siquiera ellos lo imaginaban…

“La experiencia en estos últimos meses ha sido increíble, la respuesta de la gente ha sido padrísima, nos han recibido en todos lados con muchísimo cariño, esperemos que esto dure más para continuar dando el mensaje a los niños de no a la violencia, no al bulylling, no al maltrato animal, no a la violencia intrafamiliar y dejarle a la gente un buen mensaje, que se diviertan y estamos muy contentos con las respuestas en redes sociales, en el aeropuerto nos han esperado multitudes como si fuera Maluma y eso es increíble, la verdad nunca no lo imaginamos pero siembre hemos ido sembrando el trabajo y ahora estamos cosechando esto que es indescriptible”, dijo.

Sus shows también son con causa

“Creo que aún nos falta mucho camino por recorrer, en lo personal quisiera llegar mucho más lejos, ser conocido en todo el mundo, romper barreras y que más gente se identifique con nosotros, conozca, cante y baile nuestras canciones y por eso estamos trabajando mucho. Wapayasos posicionó en Guadalajara ‘El niño robot’, pero ‘El mango relajado’ sí rompió barreras, esperemos que a las nuevas canciones les pase lo mismo. Creo que fue el destino porque ya nos tocaba”, detalló Gama.

Además de divertir a chicos y grandes, los simpáticos Wapayasos ayudan a su público y muchas veces las funciones que dan son donadas para alguna buena causa.

“Tienen que ver el nuevo video, tenemos un coreógrafo muy bueno de la Ciudad de México, tiene un toque muy sensual, siempre nuestro público son los niños y con el público adulto es diferente, hacemos shows con causa, lo que vendemos lo donamos, por ejemplo, conocimos a un payaso de rodeo que tiene una hija con cáncer y lo estamos apoyando porque los medicamentos son muy costosos. Nos gusta mucho lo que hacemos porque los niños aprenden cosas buenas, sabemos que es una gran responsabilidad, nos dimos cuenta que México está en primer lugar de obesidad, existe el maltrato infantil, a los animalitos y queremos acabar con todo eso, nosotros queremos que por medio de nuestro show los Wapayasos resalten y hagan que ganen los valores que los Horripicosos quieren destruir, pero siempre tiene que ganar el bien y queremos ser un ejemplo a seguir”, puntualizó el guapo Gama.