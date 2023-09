¿Xóchitl tenía razón? Tiktoker sufre ‘shock cultural’ en Cancún por falta de HEB

Victoria Huerta, una joven influencer de la plataforma de TikTok, se volvió viral en las redes sociales al realizar un peculiar comparativo entre las tiendas de Monterrey y Cancún, asegurando que la ausencia de una cadena estadounidense de supermercados llamada HEB, le causaba un ‘Shock Cultural’.

La joven oriunda del estado norteño usó la plataforma del logo musical para entonar una serie de críticas propias de los supermercados en el Caribe Mexicano que le dificultan su adaptación.

En el metraje de apenas 01:29 minutos, @mvictoria.huerta aseguró que llevaba un mes buscando un supermercado que llené sus expectativas para realizar su despensa.

Desafortunadamente en el municipio de Benito Juárez le ha sido imposible encontrar uno que se le asemeje a los del norte.