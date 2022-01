¿Y si gana Palazuelos? AMLO niega cancelación del Tren Maya

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la sección de preguntas y respuestas, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador negó que la construcción del Tren Maya pudiera estar en riesgo si Roberto Palazuelos llegará a salir victorioso como gobernador del estado de Quintana Roo.

Ante las posibilidades de que Palazuelos pueda ganar y detener el progreso de Tren Maya, AMLO mencionó que:

"No, no, no, y en esa posibilidad, que yo no voy a calificar si es cercana o remota, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerla".