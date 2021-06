Zarpa primer crucero desde EU y viene a Cozumel

El 30 de junio llega a Cozumel el "Celebrity Edge", primer crucero en zarpar de los Estados Unidos hacia los destinos turísticos del Caribe Occidental, tras 15 meses de suspensión por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la Apiqroo, la programación de arribos de cruceros para la próxima semana contempla la llegada de dos embarcaciones turísticas, entre ellos el Celebrity, mientras que un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Cozumel anuncia la llegada de cuatro embarcaciones más para la segunda semana de julio.

Ángel Pedro Hermosillo López, director de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno local, manifestó que la presencia de estos trasatlánticos en la ínsula son sin duda la señal de una franca recuperación de la actividad de cruceros tras el levantamiento de las restricciones por parte del Centro de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos.

El programa de arribos del 28 de junio al 4 de julio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), marca el 30 de junio el arribo del "Adventure of the Seas" y el "Celebrity Edge", autorizados a atracar en el muelle internacional de cruceros SSA México, filial del Grupo Carrix.

El Edge es operado por la naviera Celebrity Cruises y tiene capacidad para mil 320 miembros de tripulación y dos mil 918 pasajeros. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado del ayuntamiento de Cozumel el barco llegará con mil 220 pasajeros y 950 tripulantes, todos vacunados contra el Covid-19. Este hotel flotante que salió el sábado 26 de junio de Fort Lauderdale en la Florida, autorizado por el CDC.

Como se recordará en este rotativo el director de Turismo en la isla de las golondrinas dio a conocer que para los meses de junio y julio se esperan 24 trasatlánticos vacacionales, lo que representará más de 50 mil visitantes del segmento de cruceros.

Para el mes de julio se esperan el día siete al “Symphony of the Seas”, el ocho serán tres con el “Adventure of the Seas”, “Celebrity Equinox” y “Carnival Vista”, en tanto que el 13 llegan el “Odissey of the Seas”, el 14 el “Celebrity Edge” y el 15 el “Adventure of the Seas”.

En la segunda semana de julio arriban el “Carnival Breeze” con fecha 17 y el 21 el “Adventure of the Seas”, el 22 se contemplan tres más que son el “Celebrity Equinox”, “Carnival Vista” y “Carnival Breeze”.

Para el 27 de julio llega el "Odissey of the Seas” y “Carnival Breeze”; 28 de julio arriba la tripleta formada por “Symphony of the Seas”, “Celebrity Edge” y “Adventure of the Seas” y para el cierre del séptimo mes del año empezando el 29 de julio atracará el “Carnival Vista” y, finalmente, el 31 de julio el “Carnival Breeze”.

