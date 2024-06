2 robots Optimus comienzan a trabajar sin ayuda en fábrica de Tesla

Business Insider ha dado a conocer que los robots humanoides ‘Optimus’ de Tesla, ya estarían mostrando sus habilidades para construir automóviles en una de las fábricas de su creador.

En un resumen de lo que la compañía ha logrado desde 2018 antes de la votación de los accionistas sobre el paquete salarial multimillonario de Elon Musk, Tesla dijo que había desplegado dos robots Optimus ‘que realizan tareas en la fábrica de manera autónoma’; sin embargo, no está claro en qué fábrica operan los robots ni qué tareas están completando.

Business Insider se puso en contacto con Tesla para obtener confirmación, pero no recibió respuesta de inmediato.

