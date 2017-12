Agencia

MÉXICO.- El bombardero azul regresa a las consolas con un juego totalmente nuevo. Para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, Capcom anunció el lanzamiento de Mega Man 11 para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC, a finales del próximo año.

Es la primera entrega importante de Mega Man desde que se estrenó Mega Man 10, en 2010. Los primeros cambios evidentes los encontramos a nivel gráfico; a diferencia de Megaman 9 y Megaman 10, que optaron por una estética retro, el nuevo título será el primero en utilizar modelos 3D, sin perder el gameplay de sus predecesores.

Get equipped with Mega Man 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/qn8POJ2KIj! pic.twitter.com/wpz3x4rybj