¿Aburrido? Aquí te dejamos una lista de videojuegos para pasar el rato

México.- Para entretenerte durante la cuarentena a causa del Covid-19, te recomendamos estos videojuegos que podrás jugar en consolas como Xbox, PS4, Nintendo Switch e incluso PC.

Nintendo

Los juegos de Nintendo son buenos para multijugador, por eso los títulos como Mario Kart, Mario Party y Super Smash Bross Melee Ultimate son perfectos para divertirte con amigos, así como puedes jugar en línea, de esta manera se evitaría el contacto físico.

Si deseas pasar el tiempo solo, Zelda Breath of The Wild y el nuevo juego Animal Crossing New Horizons son recomendables.

Cualquier plataforma

Fortnite es una buena opción por si te gusta los juegos de disparos además que se puede jugar en cualquier consola.

Xbox, Play Station y PC

Si deseas algo más serio puedes descargar Call of Duty: Warzone o Apex Legend, el objetivo del videojuego al igual que Fortnite, es quedar como el último equipo sobreviviente para ganar. Lamentablemente estos juegos requieren de internet para poder jugar.

Juegos para PC

Si te gustan los juegos de estrategia en tiempo real, puedes descargar League of Legends o Dota 2 en tu computadora. En ambos juegos los equipos conformados por 5 integrantes tienen que destruir las estructuras rivales para ganar.

Cabe mencionar que estos solo son algunos de los juegos que puedes disfrutar de manera gratuita, exceptuando por los títulos de Nintendo que tienes que comprar.

(Con información de Debate)