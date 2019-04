¿Adiós a los 'Likes'? Instagram planea ocultarlos

Agencia

MÉXICO.- Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo, podría estar trabajando en una función que pretende esconder los likes de imágenes y videos.

Los usuarios suelen medir su popularidad mediante la cantidad de likes que reciben en sus fotografías y publicaciones, pero, redes sociales como Instagram y Snapchat, están siendo presionadas desde ciertas asociaciones y organizaciones estatales para que consideren la posibilidad de desactivar el conteo de likes en las publicaciones, sobre todo para proteger a los más jóvenes.

También te puede interesar: 'Assassin’s Creed Unity' podrá descargarse gratis en solidaridad con Notre Dame

La Oficina del Comisionado de Información Británica recomendó a ambas plataformas que desactivaran dicha función para que los usuarios no se sintieran presionados y todo parece indicar que Instagram comenzará a tomar cartas en el asunto, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Una ingeniera llamada Jane Manchun descubrió que la red social ha estado probando el esconder el número de likes que recibe una fotografía o vídeo. De esa forma, los amigos no podrán ver el número de likes de una publicación, aunque sí lo haría el autor del post.

Según las pruebas que publicó Manchun, Instagram quiere que los usuarios se centren más en el contenido que quieran compartir y no en los likes que reciben por la publicación.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN