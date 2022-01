Adiós BB Pin: BlackBerry se despide del mercado

Hace más de 10 años BlackBerry dominaba el mercado de teléfonos móviles, lamentablemente la alta competencia que siempre tuvo tras la llegada de los dispositivos Android y iOS ocasiona que nos estemos despidiendo del amado BB Pin.

Aunque se mantuvo dentro del mercado gracias a la empresa de tecnología TCL. La página web del sistema operativo confirmó que la marca dejará de ofrecer soporte, lo que sería el último adiós a la empresa que disfruto sus mejores momentos entre 2005 y 2007.

Los sistemas operativos de los teléfonos BlackBerry que dejarán de funcionar, debido a la decisión de la compañía canadiense de terminar el servicio de estos aparatos, son: 7.1,10 o PlayBook OS 2.1, o los que son previos.

De igual manera, la conexión WiFi y de datos móviles podría presentar fallas, mientras que las siguientes aplicaciones básicas de la firma estarán limitadas: BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect y BlackBerry Blend.

"For many of us, today is the end of an era – and the beginning of a new one."#BlackBerry Executive Chairman and CEO @JohnChen shares his thoughts on BlackBerry’s transformation journey and our smartphone heritage: https://t.co/ME1TyHHVey pic.twitter.com/0LMP2RnVKr