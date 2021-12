Rumor: WhatsApp introducirá la tercera palomita azul

De acuerdo con varios medios de noticias o páginas de tecnología, la aplicación de Marck Zuckerberg, WhatsApp, incorporará la tercera palomita azul que servirá para alertar a los usuarios cuando se haga una captura de pantalla a una conversación, pero hay una condición.

Y es que esta nueva función solo funcionará en los grupos de WhatsApp, y su implementación sería gradual. Así es la noticia falsa que se puede leer en redes sociales.

Fue el portal WABetaInfo que por medio de su cuenta de Twitter ha informado que la noticia es "fake news". Hasta el momento ni Meta o la propia WABetaInfo ha mencionado que actualmente o en futuro se implementará dicha función.

WhatsApp is NOT developing a third blue check to detect screenshots: it's fake news.