¡Adiós al pajarito azul! Musk cambiaría el logo por una ‘X’

Elon Musk dijo el domingo que planea cambiar el logotipo de pájaro de Twitter por una X, el más reciente de varios cambios importantes desde que compró la red social por 44.000 millones de dólares el año pasado.

En una serie de tuits iniciados poco después de la medianoche del este de Estados Unidos, el propietario de Twitter dijo que quería hacer el cambio en todo el mundo a partir del lunes.

“Y pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pájaros”, escribió Musk en su cuenta.

El cambio no es sorprendente, dada la larga historia de Musk con el nombre “X”, señaló Allen Adamson, cofundador de la consultora de marketing Metaforce.

El multimillonario CEO de Tesla tuiteó en octubre que “comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo”.

La empresa de cohetes de Musk, Space Exploration Technologies Corp, se conoce comúnmente como SpaceX. Y en 1999, Musk fundó una startup llamada X.com, una empresa de servicios financieros online ahora conocida como PayPal.

Horas más tarde, Linda Yaccarino, la exejecutiva de NBC Universal que Musk nombró directora general de Twitter en mayo, se pronunció sobre la decisión.

“Es algo excepcionalmente raro —en la vida o en los negocios— que tengas una segunda oportunidad de causar otra gran impresión”, tuiteó Yaccarino desde su cuenta.

“Twitter causó una gran impresión y cambió nuestra forma de comunicarnos. Ahora, X irá más allá, transformando la plaza pública mundial”.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.