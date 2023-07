Twitter explica por qué limitó los ‘tuits’: es contra la IA.

Twitter, tras días de críticas y memes, sale al paso de las críticas y explica por qué limitó la vista de tuits en la red social.

La nueva consejera delegada de Twitter, Linda Yaccarino, defendió las recientes limitaciones de uso anunciadas por el propietario de la red social, Elon Musk; al asegurar que tienen como eliminar el 'spam' y los 'bots' de la plataforma.

"Cuando se tiene una misión como la de Twitter, hay que hacer grandes movimientos para seguir fortaleciendo la plataforma. Este trabajo es importante y continuo", al también citar un comunicado de la compañía sobre su "trabajo para garantizar la autenticidad" de los usuarios.

Según la misiva de Twitter, las medidas "extremas" de la compañía tienen lugar para

En este sentido, la empresa está tratando de evitar que dichas cuentas recopilen datos de los usuarios para –supuestamente- construir modelos de Inteligencia Artificial y para evitar que estos "manipulen a la gente y la conversación".

concluye el comunicado.

Over the past few days, we've taken action to keep making Twitter a great place for everyone. And we want you to know why 👇https://t.co/sJuhSbmmzN